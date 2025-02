Ilfattoquotidiano.it - Microsoft presenta il chip quantistico Majorana 1, lo studio su Nature e lo scetticismo di alcuni ricercatori

“Immagina unche sta nel palmo della tua mano ma è in grado di risolvere problemi che nemmeno tutti i computer sulla Terra oggi messi insieme riuscirebbero a risolvere!” Vieneto così dail1. La società fondata da Bill Gates ha annunciato una grande balzo in avanti nel mondo del quantum computing con unbasato su una categoria di materiali chiamati ‘superconduttori topologici’, che dedica al fisico italiano Ettore. Il processore si chiama1, può contenere milioni di qubit e sta nel palmo di una mano. La scoperta, pubblicata sulla piattaforma arXiv e sulla rivista, apre alla realizzazione di computer quantistici dalle dimensioni ridotte. Sulla prestigiosa rivista scientifica viene spiegato che non è stata data la prova “dell’esistenza dei qubit topologici” e chesono scettici sulle affermazioni dell’azienda.