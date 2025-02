Ilfattoquotidiano.it - “Mi spogliava con gli occhi. Era un ragazzo bellissimo ci siamo guardati intensamente per cinque minuti e poi se n’è andato. Mi pento”: lo confessa Loredana Bertè

Ci sono treni che passano nella vita solo una volta. C’è chi si prende di coraggio e sale al volo, altri invece tentennano e lasciano andare via una grande occasione. Succede a tutti. Anche aè accaduto e lo ha spiegato durante l’ultima puntata di “The Voice Senior”, che ha vinto gli ascolti della prima serata con 3.708.000 telespettatori e uno share del 24%. Durante lo svolgimento delle selezioni, la cantautrice ha rivelato un aneddoto curioso legato alla sua vita e risalente al 1982.“Uscii dalla sala di registrazione dove stavo incidendo un disco con Ivano Fossati, – ha raccontato l’artista – vidi all’ingresso unche si bloccò davanti a me, davanti alla porta d’ingresso. Ci guardammo peralmeno,, poi andò via. Io mi sono chiesta e mi chiedo ancora perché non l’ho fermato e non gli ho chiesto il numero di telefono.