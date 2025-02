Ilrestodelcarlino.it - "Mi piace ridere tutto l’anno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"C’è chi a Carnevale si trasforma e diventa più goliardico e divertente. Per me è sempre Carnevale, sarà che sono nel commercio da quando ero bambino e sor, fare la battuta, ideare una mascherata, mi viene naturale. Quando arriva il carnevale aumenta anche il lavoro nella mia attività perché i ravioli incaciati che facciamo con le nostre galline, sono inimitabili, ma una festa è una festa. L’idea di creare un premio parallelo al Concorso Mascherato mi è venuta tanti anni fa perché c’erano tanti che si mascheravano ma non si iscrivevano al Concorso. E allora nacque ‘L’Asene che Vola’ ispirato alla gag che feci con Francesco Mazzocchi. Quest’anno arriviamo alla 36ª edizione e nella vetrina in Piazza Arringo c’è già la statuetta della ‘Silver Gold Art’ che andrà al vincitore".