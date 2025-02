Ilrestodelcarlino.it - Metti una domenica con il teatro per ragazzi. Ecco tre appuntamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre spettacoli peroggi (ore 17) in altrettante località della provincia. AlPergolesi di Jesi va in scena "L’uomo del pane e l’omino della mela" dei Fratelli Caproni. Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro preparazione. Ma uno dei due cuochi, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela. Come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti questi bambini? AlMisa di Arcevia c’è "Soqquadro", una produzionedel Piccione i cui protagonisti sono Alba e Aldo, due anime semplici, due persone ordinate, la cui vita viene sconvolta da un imprevisto inciampo dentro una pozzanghera in un giorno di pioggia.