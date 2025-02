Lapresse.it - Merz vince le elezioni in Germania: chi è il leader della Cdu e futuro cancelliere

FriedrichCdu, sarà il. Il suo partito ha vinto lefederali conquistando il 28,6% dei voti, davanti all’AfD (20,4%) e Spd (16,3%).Cdu, 69 anni ed ex avvocato, è succeduto all’ex rivale Angela Merkel nel 2021, spostando il partito su posizioni più conservatrici. È stato deputato europeo nel 1989, poi parlamentare tedesco dal 1994, per ritirarsi nel 2009 e dedicarsi all’attività di avvocato e presidente del consiglio di sorveglianza di BlackRockè accusato di scarsa esperienza di governo.Campagna elettoraleHa fattolotta all’immigrazione irregolare il pernosua campagna, sostenendo una controversa mozione con l’ultradestra dell’AfD.ha presentato l’Agenda 2030 per rilanciare l’economia, proponendo l’abbassamento dell’imposta sulle società al 25% e l’innalzamentosoglia di applicazione dell’aliquota massima sul reddito da 67.