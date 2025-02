Iltempo.it - Merz vince in Germania, che succede adesso: l'ipotesi "Kenya" e il boom di AfD

Confermando le previsioni delle scorse settimane, la Cdu-Csu ha vinto le elezioni federali in. Il leader della Cdu, Friederich, è destinato a diventare il nuovo cancelliere,ndo a Olaf Scholz, il cui partito, l'Spd, ha subito una "amara sconfitta", come ammesso dallo stesso cancelliere uscente. Anche l'ultradestra dell'AfD si conferma la seconda forza politica del Paese, sebbene resti esclusa dal futuro governo a causa del veto degli altri partiti. Secondo le ultime proiezioni, l'Unione (Cdu-Csu) ha ottenuto il 28,6% dei voti, con un incremento del 4,4% rispetto al 2021. L'AfD ha superato il 20% (20,4%), registrando un notevole +10%. I socialdemocratici dell'Spd si sono fermati al 16,3%, con un calo del 9,4%. In lieve flessione i Verdi, che scendono al 12,3% (-2,4%), mentre la sinistra di Die Linke cresce al 8,5% (+3,6%).