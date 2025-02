Merz il futuro cancelliere Weidel la leader atipica dell’estrema destra | chi sono i due vincitori delle elezioni in Germania

Leggi su Open.online

Friedriche Alicei candidati dei due maggiori partiti conservatori tedeschi a sorridere dopo lefederali in, indette dopo la caduta del governo di centrosinistra guidato da Olaf Scholz. La Cdu-Csu e l’estremadi Alternative für Deutschland (Afd)le due forze politiche che più hanno visto crescere i propri consensi rispetto alle2021. Il partito di, sulla strada per diventare, è passato dal 24 al 29 per cento. Quello di Alice, volto dellapiù radicale, è cresciuto dal dal 10,4% al 19,5%. «Abbiamo vinto noi queste», ha esultato ildella Cdu poco dopo la diffusione dei primi exit poll. E lo stesso ha fatto anche la candidata di AfD, che si è rivolta così ai propri sostenitori: «Siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all’ultima volta.