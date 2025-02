Liberoquotidiano.it - Merz (Cdu-Csu): Formeremo nuovo Governo rapidamente per essere di nuovo presenti in Ue

(Agenzia Vista) Germania, 23 febbraio 2025 “Le cose non saranno facili per formare un. Dobbiamo crearlo il prima possibile con un'adeguata maggioranza parlamentare, perché la Germania ha bisogno dinuovamente presente in Europa”. Così Friederich, leader Cdu-Csu in Germania. Cdu-Csu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev