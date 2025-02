Tvplay.it - Mercato Milan, stavolta è finita: cessione del big ad un passo

Leggi su Tvplay.it

Gli ultimi risultati deludenti hanno spinto ila programmare una rivoluzione. Certa la partenza del big: il divorzio in estate.L’ennesima mazzata, che rende quanto mai in salita la strada verso il quarto posto. Il, dopo la precoce eliminazione in Champions League, sperava di riscattarsi a Torino. Ieri sera, invece, i rossoneri hanno offerto un’altra prestazione scialba rendendosi protagonisti di “errori da circo” come li ha definiti a fine match Sergio Conceicao. Il club crede ancora nella possibilità di centrare la qualificazione alla prossima edizione del torneo europeo tuttavia il gap da recuperare nei confronti della Lazio resta consistente (6 punti), senza considerare poi che in caso di vittoria della Juve a Cagliari stasera lo svantaggio aumenterebbe ancora (8).del big ad un– TvPlay.