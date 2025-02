Juventusnews24.com - Mercato Juve, senza qualificazione in Champions salutano dei big? «Due pezzi pregiati indiziati a partire». Balzarini fa due nomi importanti

di RedazionentusNews24, Giannifa duein merito in relazione a possibili uscite. Questi due giocatori sono a forte rischio cessioneGianniha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni dintusNews24 per parlare anche del calcioin uscita che riserva duein particolare. Ecco le sue parole.PAROLE –indei? «Due».fa due«Se lanon si qualifica in, il rischio forte è quello di dover vendere, oltre a Cambiaso che credo andrà via a prescindere e l’indiziato numero uno, va da sé, che sia Kenan Yildiz. L’altra cosa da sottolineare è che non ci saranno aumenti di capitale questa volta anche perché credo che ne abbiano già fatti abbastanza».