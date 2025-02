Rompipallone.it - Mercato, e? gia? duello tra Juve e Napoli: le ultime sul giovane attaccante

Il calcionon finisce mai, e le due big italiane sono già vigili e pronte a battagliare per aggiudicarsi il gioiellinoDopo il testa a testa estivo per Khephren Thuram,ntus sono pronte a incrociare nuovamente le loro strade, stavolta per rinforzare le corsie offensive. Due i nomi che attirano maggiormente l’attenzione: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Chemsdine Talbi del Club Brugge.Se il primo è già da tempo nel mirino di entrambe le società , il secondo sta emergendo prepotentemente dopo le sueprestazioni da protagonista in Champions League. Classe 2005 , belga di origine marocchina, un esterno offensivo rapido, tecnico e con un gran fiuto per il gol.Chi è Chemsdine Talbi, il gioiellino che già infiamma il calcioLa sua doppietta contro l’Atalanta ha contribuito a eliminare i nerazzurri dalla Champions League, accendendo i riflettori su di lui.