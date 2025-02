Ilrestodelcarlino.it - Mercato del sabato in crisi: "Serve un nuovo bando"

Ildeldel Villaggio, un tempo fiorente cuore commerciale, è ormai in: un susseguirsi di promesse non mantenute e l’assenza di azioni concrete favoriscono sempre più la fuga da Recanati degli ambulanti rischiando, così, di cancellare una tradizione che, per anni, ha dato vitalità all’intera comunità locale. L’amministrazione aveva annunciato con grande entusiasmo l’introduzione di un "migliorativo" per risolvere il problema degli spazi vuoti: l’idea alla base era semplice: assegnare gli stalli vuoti e inutilizzati a nuovi operatori in modo da ottimizzare gli spazi disponibili e ridare respiro al. Ma, come spesso accade, la realtà si è rivelata ben diversa e a distanza di mesi, se non di anni, i posti vuoti rimangono ancora tali; nulla è cambiato e l’attesa di una riorganizzazione sembra essere un miraggio.