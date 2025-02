Iltempo.it - Meloni salda l'asse con gli Usa: "Non finirà come l'Afghanistan, pace giusta"

In Ucraina «un popolo fiero combatte per la sua libertà contro un'aggressione brutale» e quindi «bisogna lavorare insieme per unae duratura. Che si può costruire solo con il contributo di tutti, ma soprattutto che si può costruire solamente con leader forti». E «il Presidente Trump, che è un leader forte ed efficace, lavorerà per rafforzare la nostra alleanza, lavorando con il mio governo e con l'Europa». Nell'atteso intervento alla Cpac, la conferenza dei conservatori Usa in corso a Washington, che riunisce la galassia del "sovranismo" mondiale, Giorgiadifende la posizione tenuta «negli ultimi tre anni in Ucraina», e confida che «con Donald Trump alla guida degli Stati Uniti d'America non vedremo mai più quello che è accaduto inquattro anni fa». Non dà peso e non cita le parole del presidente americano sul presidente Volodymyr Zelensky o una possibile esclusione di Kiev e dell'Europa dal tavolo delle trattative con il presidente russo Vladimir Putin.