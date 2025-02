Iltempo.it - Medio Oriente, Trump: “Con me alla presidenza 7 ottobre non sarebbe mai avvenuto”

((Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2025 "L'Iran era al verde. Non avevano soldi per Hamas o Hezbollah. Non avevano soldi da dare. Lo sanno tutti. Non davano soldi in giro. E quando sono uscito, hanno tolto tutte le sanzioni, Biden, e l'Iran è diventato ricco molto rapidamente. Con il petrolio, puoi diventare ricco molto, molto rapidamente. E il resto è storia. Che cosa orribile." Cosìal Cpac. Cpac Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev