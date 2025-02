Lettera43.it - Medio Oriente, jet israeliani sorvolano Beirut durante i funerali di Nasrallah

Leggi su Lettera43.it

Decine di migliaia di persone hanno preso parte alla cerimonia funebre per Hassan, leader di Hezbollah, tenutasi presso il Camille Chamoun Sports City Stadium, nella periferia sud di, sotto il controllo del gruppo islamista. La folla, sventolando bandiere di Hezbollah, ha scandito slogan come «Morte a Israele, morte all’America, rispondiamo alla tua chiamata,». Presenti anche alcuni agenti del gruppo feriti nell’attacco israeliano che ha colpito Hezbollah nei giorni scorsi.la cerimonia, il nuovo leader dell’organizzazione, Naim Qassem, ha dichiarato che«resta vivo in noi» e ha promesso di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore: «Resteremo fedeli all’eredità che ci è stata affidata e continueremo su questa strada».Khamenei: «La resistenza contro Israele non finirà mai»Mentre la cerimonia era in corso, jet da combattimentohanno volato a bassa quota sopra, in un’operazione confermata dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che ha definito l’azione un avvertimento.