Mediaset – Bufera social: "Mkhitaryan doveva essere ammonito!"

Riporta Sportche manca poco meno di una settimana a Napoli-Inter, snodo fondamentale di questo campionato, ma dalle parti del capoluogo campano il clima è già frizzantino. Perchè dopo la vittoria nerazzurra contro il Genoa che, a detta di tantissimi tifosi azzurri sui, è stata viziata da almeno due errori arbitrali. Il primo riguarda Henrikh, protagonista di una trattenuta ai danni di Miretti lanciato verso la metà campo avversaria, e che l’arbitro Piccinini non ha giudicato meritevole di ammonizione. L’armeno, diffidato, sarebbe stato squalificato e quindi avrebbe saltato il big match del Maradona.: “Palese, in Serie A ormai vigono due regolamenti”“Palese, in Serie A ormai vigono due regolamenti”, “Ammonizione sacrosanta non data: e con chi gioca sabato il Napoli? Ah con l’Inter.