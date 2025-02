Ilgiorno.it - Maxi furto in casa a Castenedolo, due ladri scappano con 50mila euro di bottino ma vengono subito fermati dalla polizia

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – Giovani, determinati, super organizzati e con al seguito un armamentario tale da renderli in grado di compiere qualsiasi assalto. Sono due ventenni sinti, arrestati in flagranza nelle scorse oredopo avere svaligiato l’appartamento di una coppia di anziani a. Il colpo era stato messo a segno qualche giorno fa nel primo pomeriggio. Scassinato un ingresso, i due erano riusciti a impossessarsi di unda cinquantamila: diecimilain contanti e quarantamila di gioielli. Isono stati intercettati durante la fuga in auto ancora prima della denuncia delle vittime. Allertati da un portale di lettura targhe, che aveva intercettato una macchina in transito già finita nel mirino degli investigatori in precedenza, gli agenti della Mobile hanno bloccato la vettura sospetta.