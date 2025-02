Thesocialpost.it - Mattia morto a Marsa Alam a 9 anni, parla il papà: “Poteva essere salvato”

Leggi su Thesocialpost.it

Il dolore di una famiglia si trasforma in un appello affinché tragedie simili non si ripetano. «Non possiamo sapere sesarebbe potuto, ma quello che sappiamo è che le strutture mediche locali non erano preparate ad affrontare una situazione di emergenza come quella», ha dichiarato il padre del piccoloC., il bambino di 9deceduto lo scorso gennaio durante una vacanza a, in Egitto.Secondo le autorità mediche locali, la causa del decesso sarebbe stata un tumore al cervello mai diagnosticato, ma l’autopsia eseguita in Italia ha invece rivelato che il bambino è stato colpito da un aneurisma cerebrale.Un sistema di soccorso inadeguatoIl padre di, residente a Laipacco di Tricesimo, in provincia di Udine, non chiede giustizia, ma spera che questa tragedia possa servire a migliorare le reti di emergenza nei luoghi turistici:«Quello che speriamo è che questa tragedia possa far capire a tutti l’importanza di avere una rete di emergenza adeguata», ha sottolineato, chiedendo maggiori investimenti in mezzi di soccorso rapidi.