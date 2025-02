Oasport.it - Mattia Casse avvicina il podio: “Una boccata di ossigeno. Gli svizzeri? Investimenti grossi”

ha conquistato un positivo quinto posto nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. L’azzurro ha accusato un ritardo di 58 centesimi dal padrone di casa Marco Odermatt e si è fermato a 19 centesimi dal terzo gradino delsu cui è salito il compagno di squadra Dominik Paris.Il fresco 35enne (ha spento le candeline quattro giorni fa) ha ottenuto il miglior risultato del nuovo anno solare nel massimo circuito internazionale itinerante, visto che non era andato oltre la sesta piazza nel superG di Wengen e la settima posizione nel superG di Kitzbuehel. Grazie a questa costanza di risultati occupa il secondo posto nella classifica di specialità, anche se Odermatt è ormai lontano 181 punti ed è nei fatti imprendibile.