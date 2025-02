Ilrestodelcarlino.it - Maschere, sfilate e animazione. La guida al Carnevale in provincia

È la festa più colorata dell’anno. E in, dalla costa alla montagna, ci sono tante iniziative per grandi e piccini, già da questo fine settimana. Ecco una selezione di appuntamenti per i giorni clou di. A Macerata, domenica prossima alle 14, ai giardini Diaz va in scena la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, allietata anche dalle bande musicali Birbanda, Corpo bandistico Città di Petriolo, La Lombarda anni ‘70 di Santa Maria; madrina della kermesse sarà Matilde Brandi (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 9). Martedì 4 marzo invecedei Bambini in piazza della Libertà dalle 15 con dolci,, giochi e premi alle migliori. Domenica 2 marzo a Civitanova c’è "Carnevalando". Alle 16 inizia la sfilata dei gruppi mascherati con partenza da corso Umberto I, a seguire concerto degli Spaghetti a Detroit in piazza XX Settembre.