Ilrestodelcarlino.it - Maschere e spettacoli. Torna l’ironia pungente della famiglia Pavironica: "Bacchettate per tutti"

Con l’arrivo del Carnevale a Modena, la Società del Sandrone si prepara a una settimana ricca di eventi e tradizione. Grande entusiasmo per grandi e piccoli, pronti a vivere giorni di scherzi,e risate. Il momento clou, come da tradizione, sarà Giovedì Grasso con il corteo, seguito dall’atteso sproloquio di Sandrone. "Ci stiamo preparando da mesi per questa iniziativa – spiega Gian Carlo Iattici, presidenteSocietà del Sandrone –. Sarà un Carnevale ricco di eventi, con tantissimi ospiti e centinaia diche ci verranno a trovare da tutta Italia, dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia. Ci aspettiamo una grande partecipazione e una città piena di colore". Si parte mercoledì 26 febbraio al Teatro Storchi con ‘La danza del Libellulo’, spettacolo ispirato alla pressoché omonima commedia musicale dove saranno mantenute le musiche originali di Franz Lehár.