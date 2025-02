Lettera43.it - Marvel in crisi tra film ripetitivi e pubblico sempre meno coinvolto

Alla fine laè diventata vittima di se stessa. A furia di produrree serie, tra spin-off, sequel e prequel, ha perso buona parte della sua freschezza e soprattutto della sua capacità di coinvolgere il suo. Dopo Avengers: Endgame, uscito nel 2019, ha faticato non solo a ritrovare la spinta, ma anche a raggiungere i successi del passato, al netto di qualche piccola eccezione. L’ultimodi Captain America, Brave New World, nei cinema a febbraio 2025, dimostra chiaramente la forte compressione che c’è stata all’interno della risposta del. Quella che laaveva immaginato come un’enorme saga cinematografica, fatta di-episodi e piena di personaggi, ha finito per collassare su se stessa, mostrando tutti i limiti di un modello così grande e ambizioso.Non una grande idea mandare in pensione i personaggi più famosiKevin Feige, il deus ex machina della, sta cercando di contenere i danni e di rilanciare l’idea di un universo cinematografico di questa portata.