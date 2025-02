Nerdpool.it - Marvel e DC Comics presentano un nuovo crossover!

Le due grandi case editricie DC hanno in programma unper i fan dei fumetti nel corso dell’anno. I due colossi dell’industria del fumetto sono stati visti come rivali dai fan, anche se molti ammetteranno di aver acquistato fumetti di entrambe le case editrici.e DC si sono già incrociate in passato, in particolare invs. DC e DC Versus: The Amalgam Age, raccolti in formato omnibus alla fine del 2024. L’accoglienza di questodeve essere stata positiva, perché DC elo rivisiteranno ancora una volta per una nuova generazione di fan dei supereroi nel corso di quest’anno.Il capo redattore della DC Marie Javins e il capo redattore dellaCB Cebulski erano entrambi presenti al vertice dei rivenditoriPRO a Glendale, in California, dove hanno seguito il discorso principale per annunciare ila livello aziendale.