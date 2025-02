Laspunta.it - Martino (Fare Verde) “Il blocco della IV linea del termovalorizzatore di San Vittore nostro risultato”

Bloccati dalle Forze dell’Ordine del Commissariato di P.S. di Cassino i lavoriIV°deldi Sandel Lazio.“Unconcreto, frutto di anni di attivismo e di studio portati avanti con discrezione e professionalità.Provincia di Frosinone protagonistabattaglia “Aria Pulita” a sostenere un conflitto con ACEA Ambiente, con un rapporto di forza pari a Davide contro Golia.” Lo afferma Giovanbattistapresidente diFrosinone e attivista da anni a tutela dell’ambienteprovincia di Frosinone. Quanto appariva impossibile è accaduto. Un evento positivo per la collettività, che si è sovrapposto simbolicamente alla costituzionesezioneCittà di Frosinone con Giovambattistaalla Presidenza, a preconizzare la possibilità di risultati importanti per ambiente e salute, per raggiungere i quali occorrono coraggio, studio e programmazione.