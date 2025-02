Inter-news.it - Martinez: «Emozione speciale! Parata? Più importante aver vinto»

Lautaro Martinez è intervenuto al termine di Inter-Genoa, sfida andata in scena a San Siro e valevole per la ventiseiesima giornata di campionato. Ecco di seguito quanto dichiarato a DAZN nell'immediato post partita– Lautaro Martinez ha parlato così al termine di Inter-Genoa: «Se ricorderò sempre la mia prima partita con l'Inter in campionato? Sempre, soprattutto perché è stata una partita contro la mia ex squadra. Emozione speciale, la mia parata sì ma è più importante che la squadra abbia vinto. Vero che non è stata una partita brillante ma è più importante averla portata a casa».