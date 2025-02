Ilrestodelcarlino.it - Marko Miletic e Shinnosuke Inugai aprono oggi le "Serate musicali"

Prende il viaalle 18, al Centro mondiale della poesia, l’11esima edizione delle "", la stagione concertistica organizzata dalla Civica Scuola di Musica "Gigli" e dall’amministrazione comunale (biglietto 5 euro). A inaugurare il ciclo di concerti sarà il duo(foto) al violoncello eal pianoforte che proporrà la sonata di C. Debussy, l’Elegie op. 24 di G. Fauré, Habanera e Kaddisch di M. Ravel, la Sonata op. 119 di S. Prokofiev e l’Hungarian Rhapsody di D. Popper.è una delle figure di spicco del panorama musicale balcanico, professore all’Accademia delle arti di Novi Sad, direttore artistico della Camerata Novi Sad e curatore per la musica classica della Fondazione Novi Sad 2022 Capitale europea della cultura. Si è esibito come solista con diverse orchestre europee ed ha tenuto recital e concerti in numerosi paesi e con artisti di fama mondiale.