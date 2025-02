Quotidiano.net - Marina di Ragusa. L’approdo sicuro nel bel mezzo del Mediterraneo

di Paolo Galliani Congiunzione astrale? Difficile pensare che non esista quando arrivi adie una serie di combinazioni favorevoli sgomitano per farsi notare: la vicinanza geografica con l’antica e mirabile Ibla; la prossimità con località che si sono ritagliate un posto di rilievo nell’immaginario collettivo come Modica, come Scicli, come Punta Secca notoriamente utilizzata come location per la fortunata serie tv sul Commissario Montalbano. E l’atmosfera cinematografica che si respira in questa graziosa località di mare, scelta da Gianni Amelio nel ’92 per le scene finali del suo commovente ’Ladro di bambini’. Insomma, una piccola meraviglia della costa siciliana. In effetti, il contesto aiuta. Ed è quasi un’ovvietà davanti a quella che si rivela come un’accreditata realtà della nautica da diporto, anche grazie alla gestione del portono da parte di Paul Gauci, imprenditore notissimo nel settore della grande distribuzione a Malta, disponibile a stanziare importanti risorse per esaltare il suo enorme potenziale turistico.