Liberoquotidiano.it - "Maria è come Giorgia Meloni": cosa è successo a C'è Posta per te dopo questa frase

Da non credere. La terza storia della sesta puntata di C'èper te 2025 è tutta dedicata a Vincenzo in cerca del suo primo amore,, incontrata 60 anni prima. Siamo a Catania, lui ha 18 anni quando la vede per la prima volta e se innamora immediatamente. La descrive così: “Assomiglia ama è più bella perché più alta”. Poi si perdono di vista, le loro vite fanno percorsi differenti e inpuntata di sabato 22 febbraio, Vincenzo chiede aiuto aDe Filippi per ritrovare. La ricerca di chi sia la suariguarda ben 7 signore che vengono convocate nello studio. Ma a quanto pare nessuna delle quali sembra aver mai conosciuto Vincenzo finché, il particolare dei nomi di due cugini non risveglia la memoria di una signora e i due si possono riabbracciare.