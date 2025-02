Inter-news.it - Marelli: «Inter, manca un giallo a Mkhitaryan! Ekuban ha rischiato»

Leggi su Inter-news.it

L’vince a San Siro con il Genoa e vola momentaneamente in vetta in attesa del Napoli impegnato domenica alle 12.30 sul campo del Como. Lucaanalizza su DAZN tre episodi in particolare, tra i quali il gol annullato anegli ultimissimi minuti del matchCARTELLINI – L’batte il Genoa a San Siro, non senza faticare e grazie al gol del suo capitano Lautaro Martinez. Luca, come di consueto, analizza gli episodi arbitrali principali: «Ila Miretti? Per quanto mi riguarda ci sta ilperchéqualche elemento per il cartellino rosso. C’è un contrasto pesante, c’è la velocità ma è anche vero che è sulla gamba di richiamo, ossia la gamba sinistra di Bastoni che è anche sfortunato perché gli rimane in mezzo alle gambe di Miretti. Non vedo elementi per il rosso.