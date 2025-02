Parmatoday.it - Marco, vittima di sextortion: "Nudo in videochat, cosi lei mi ha ricattato provando a rovinarmi vita e reputazione"

“Voglio i tuoi soldi. Mille euro. Paga o tutti vedranno. E sapranno. Queste immagini faranno il giro del web e saranno inviate a tutti quelli che conosci: amici, parenti e colleghi. Ho tutti i tuoi contatti. Non sfidarmi, e soprattutto non denunciare. Peggioreresti la situazione. Hai 24 ore per.