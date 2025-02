Sport.quotidiano.net - Marco Villa nuovo ct della nazionale di ciclismo. Tutte le nuove cariche

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 23 febbraio 2025 - Ilitaliano prova a rinascere dopo anni con più ombre che luci e lo fa resettando gran parte dellepiù elevate. A restare in sella è Cordiano Dagnoni, il presidenteFCI che si è fatto portavoce delle scelte prese in sede di Consiglio Federale e delle motivazioni delle stesse. Ledelitaliano Partendo dalle prime, come da indiscrezioni dei giorni scorsi saràa guidare lamaschile su strada nel quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, succedendo così a Daniele Bennati, che aveva anticipato l'avvicendamento congedandosi sulla propria pagina Instagram (non senza lesinare qualche frecciata al vetriolo ai piani altissimi delitaliano). L'uomo che ha fatto grande l'Italia su pista resterà nell'ovale a livello femminile, coordinandosi con Diego Bragato, che curerà anche l'attività del Team Performance.