Oasport.it - Marcell Jacobs: la stagione indoor è già finita. Definiti i primi impegni da aprile

non parteciperà agli Europei, che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Il ribattezzato Messia dell’atletica italiana ha deciso di non prendere parte alla rassegna continentale in sala, rinunciando all’obiettivo principale della propriaal coperto. Il velocista lombardo ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “A malincuore non farò gli Europei. Sono andato lungo con la preparazione, non ho scaricato. Dati i tanti appuntamenti alle porte non è il caso di rischiare“.La notizia era nell’aria visto quanto successo durante l’inverno. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aveva aperto la propria annata agonistica con un paio di poco brillanti affondi sui 60 metri a Boston (USA): in occasione della tappa del WorldTour andata in scena lo scorso 2 febbraio si era espresso in 6.