Biccy.it - Mara Venier replica alle accuse di molestie su Olly

Leggi su Biccy.it

la scorsa settimana ha chiesto a, per qualcuno con insistenza, di togliersi il golfino a causa dell’eccessivo caldo che c’era nello studio. Online è esplosa la polemica e molti hanno parlato die di imbarazzo del cantante. “Pensate a un uomo 70enne che chiede con insistenza a una cantante 20enne di togliersi il golfino“, il commento che è stato più volte pubblicato. A difendere pubblicamente la zia è stato Carlo Conti da Mia Ceran, ospite a TvTalk. “Il politicamente corretto ci sta un po’ troppo vincolando, a volte si arriva all’assurdo, all’esagerazione. Sea Domenica In chiede adi togliere il golfino viene detto che non si può fare, mi sembra un’esasperazione. Se a un’interlocutrice donna lo avrei fatto? No, ma neanche a un uomo: se suda è un problema suo, non ho queste accortezze“.