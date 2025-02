Thesocialpost.it - Mara Venier e il caso del maglione: si toglie un sassolino dalla scarpa

Nella puntata odierna di Domenica In,è tornata, con una punta di ironia, sulche l’ha vista protagonista una settimana fa. Durante la diretta dal teatro Ariston, la conduttrice aveva invitato Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, arsi ila causa del caldo. Un gesto che ha scatenato un acceso dibattito sui social, con accuse e polemiche sul suo comportamento.Oggi, però, laha colto l’occasione per rispondere alle critiche grazie a un episodio inaspettato. Francesco Gabbani, ospite in studio, si è tolto spontaneamente la giacca prima di esibirsi, spiegando che il calore del pubblico lo aveva spinto a farlo. A quel punto, la conduttrice ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciata: “Come vedete, non ho chiesto io a Francesco Gabbani dirsi la giacca.