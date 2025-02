Thesocialpost.it - Mara Favro scomparsa, trovati degli occhiali e delle ossa nei boschi

Sulla misteriosadi, 51enne residente a Susa, emerge un nuovo dettaglio che potrebbe far luce sulla vicenda. La donna, sparita senza lasciare tracce nella notte tra il 7 e l’8 marzo, era uscita dal lavoro in una pizzeria a Chiomonte. Nei giorni successivi, qualcuno ha rubato la sua auto, che però è stata ritrovata a circa 70 chilometri di distanza. Secondo il fratello di, la vettura era già guasta e inutilizzabile. Dopo il furto, infatti, si è nuovamente fermata, costringendo i responsabili ad abbandonarla in un parcheggio.Leggi anche:, parla l’ex compagno: “Non si sarebbe mai allontanata da sua figlia”Le ricerche Gli inquirenti continuano le indagini su più fronti, ma le ricerche sembrano ormai indirizzate verso il possibile ritrovamento di un cadavere.