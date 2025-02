Quotidiano.net - Manovre alle spalle di Papa Francesco, i corvi Usa si muovono in Rete. Ma il Vaticano nega le trame

Leggi su Quotidiano.net

Città del, 23 febbraio 2025 – C’è chi sgrana il rosario anzitempo, soprattutto Oltreoceano, e chi, come l’ex segretario particolare di Karol Wojtyla, il cardinale Stanislaw Dziwisz, non ha remore nell’ammonire ilsul fatto che “non si scende dalla croce”. L’arcivescovo emerito di Cracovia, che criticò Benedetto XVI per il ‘gran rifiuto’, prova a spegnere sul nascere qualsiasi pensiero di rinuncia stia mai balenando nella testa dell’anziano. Il porporato polacco non aveva apprezzato il film originale, figurarsi il remake di una clamorosa uscita di scena. Suo malgrado Bergoglio, 88 anni, ricoverato al Gemelli, vigile ma in prognosi riservata, si trova tra l’incudine e il martello: chi gli suona il de profundis e chi non ne vuole sapere di un altro Pontefice dimissionario sulla scorta del suo predecessore, primodella storia a lasciare il soglio di Pietro in maniera libera e autonoma.