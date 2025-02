Sololaroma.it - Manita Atalanta, Empoli al tappeto: Lookman decisivo

Leggi su Sololaroma.it

La 26° giornata di Serie A sta per volgere al termine, dopo averci regalato grande spettacolo e sorprese a non finire. Il penultimo anticipo di questa domenica 23 febbraio è passato in archivio e ci ha consegnato un importante verdetto, sia per la zona retrocessione che per quella riguardante l’Europa. Stiamo parlando della sfida traed, che si è disputata alle ore 18:00 allo stadio Castellani. L’incontro si è concluso con il risultato di 5-0 in favore degli ospiti, abili a rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge.Dopo 20? minuti di studio, la Dea è passata in vantaggio con l’autogol di Gyasi, sul cross di Zappacosta. A raddoppiare i conti è stato Retegui al 33?, mentre al 43?ha iniziato il suo personale show calando il tris.