Bresciatoday.it - Manifestazione "No ddl", su Piazza Loggia botta e risposta tra la Lega e Castelletti

Leggi su Bresciatoday.it

Gli attivisti dell'Assemblea "No ddl sicurezza" violano le prescrizioni della Questura portando inil concentramento per la loro. E ladi Brescia non perde l’occasione per farne un attacco alla. La voce è quella di Michele Maggi, segretario locale del.