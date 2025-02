Sololaroma.it - Manchester City-Liverpool, il Pronostico del Big Match di Premier: scommessa complicata, si tenta la Speciale

Questa stagione si è rivelata complessa per il, ormai lontano dalla vetta dellae recentemente eliminato dalla Champions League dal Real Madrid. Gli uomini di Guardiola si trovano ora a lottare per un piazzamento europeo e per la FA Cup.Il, invece, ha approfittato della recente sconfitta dell’Arsenal per consolidare la leadership inLeague. Oltre al campionato, i Reds sono qualificati per la finale di EFL Cup e affronteranno il PSG negli ottavi di Champions League a marzo.Un’attenzione particolare sarà riservata alle condizioni di Erling Haaland, in dubbio per un problema al ginocchio.Designazione arbitraleArbitro: Anthony TaylorAssistenti: Gary Beswick, Lee BettsQuarto ufficiale: Andy MadleyVAR: Stuart AttwellAssistente VAR: Adam NunnProbabili FormazioniEdersonAlissonJosko GvardiolAndrew RobertsonRuben DiasVirgil van DijkAbdukodir KhusanovIbrahima KonateRico LewisTrent Alexander-ArnoldNico GonzalezAlexis Mac AllisterMateo KovacicRyan GravenberchOmar MarmoushLuis DiazPhil FodenDominik SzoboszlaiSavinhoMohamed SalahErling HaalandDiogo JotaSqualificati: Nessuno: NessunoIndisponibili: Manuel Akanji, Oscar Bobb, Rodri: Conor Bradley, Joe Gomez, Tyler MortonIn dubbio: Erling Haaland, John Stones: Cody GakpoUltime Notizie sulle SquadreGuardiola dovrà valutare le condizioni di Haaland fino all’ultimo minuto, mentre ilarriva all’incontro con qualche assenza in difesa ma con un attacco in piena forma.