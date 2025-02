Anteprima24.it - Maltratta la madre per estorcerle denaro, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoAggredisce lae le estorce delma vienepermenti in famiglia, minacce aggravate, danneggiamento ed estorsione. A finire in manette un 59enne napoletano con precedenti di polizia, bloccato dagli agenti del commissariato di Torre del Greco, intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una lite. I poliziotti hanno notato diversi ambienti messi a soqquadro ed un uomo, in evidente stato di agitazione, che stava minacciando sua. Lo hanno bloccato accertando che il 59enne, come già avvenuto in altre occasioni, avevato la mamma al fine didel.L'articololaperproviene da Anteprima24.it.