Maignan ora basta | potrebbe arrivare l’umiliazione peggiore per lui

Ti ricordi quando Mikeera considerato uno dei portieri più affidabili d’Europa? Tempi lontani. Oggi, la sua situazione al Milan è diventata un problema enorme, oraper lui (Foto: Ansa) – serieanews.comC’era una volta “Magic” Mike. Ora quella magia sembra veramente terminata, finita chissà dove. L’ultimo disastro è arrivato contro il Torino, con un errore che ha confermato un trend inquietante: quello di un giocatore che non è più con la testa sul campo.Non è solo colpa sua:guardare gli altri reduci dello scudetto del 2022. Leao, Theo Hernandez, Tomori. Tutti sembrano spenti, quasi rassegnati. Un gruppo di campioni che hanno dato tutto e ora non vedono l’ora di cambiare aria. E poi c’è il discorso del contratto: come Theo, ancheva in scadenza nel 2026, ma il rinnovo sembra una chimera.