Laverita.info - Mai dire Blackout | Tony Blair sposa l’auto cinese

Leggi su Laverita.info

Trattative per la pace in Ucraina, prezzo gas giù. Gli USA contro il Net Zero 2050.vuole le fabbriche cinesi in GB. Falliscono i camion elettrici di Nikola. Mercedes, giù i profitti, tagli in vista.