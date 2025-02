Juventusnews24.com - Magnanelli recrimina dopo Roma Juve Primavera: «Se c’era una squadra che avrebbe meritato la vittoria era la nostra. Siamo amareggiati per questo motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul matchMisterha parlatola sconfitta dellacontro la: le dichiarazioni del mister bianconero ai canali ufficiali del club.PAROLE – «C’è amarezza perchè i ragazzi hanno fatto una partita bellissima, a mio giudizio, sotto tutti i punti di vista.venuti al “Tre Fontane” ad affrontare la, che è sicuramente una delle tre/quattro squadre più forti dicampionato, e ce lagiocata davvero in maniera impeccabile. Sinceramente seunachelaera laperchè anche in inferiorità numerica abbiamo giocato un’ottima gara e loro, in undici contro dieci, ci hanno spaventati soltanto con il palo colpito su calcio di punizione.