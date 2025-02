Ilgiorno.it - "Ma la Gilda la crepa mai", un’esilarante commedia in dialetto

Una donna sanguigna e molto pratica, dalle decisioni spicce, un malinteso di malasanità che farà pensare a una sua dipartita ravvicinata, la paura che l’amore dei parenti sia solo questione di interesse e una serie di prove di resistenza, che si scioglieranno in gustoso divertimento. Sono gli ingredienti del brillante spettacolo teatrale inbrianzolo che verrà portato in scena giovedì alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico dagli attori della Compagnia teatrale Diego Fabbri di Veduggio: intitolata “Ma lalamai“, quella che verrà proposta sul palco di via Giovanni da Sovico è unadialettale in tre atti scritta da Alfredo Caprani, con l’adattamento e la regia di Graziella Giudici. L’evento concluderà la mini-rassegna di teatro dialettale organizzata dal Comune in collaborazione con OppArt.