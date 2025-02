M O Mattarella | tenere aperto filo colloqui rimuovere rancore

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 feb. (askanews) – In Medio Oriente “oggi l’impegno non può che essere diretto a evitare una ripresa dei combattimenti, aildeifaticosamente costruito in questi mesi, ai sedimenti di”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioal brindisi in occasione del Pranzo di Stato in onore del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al Quirinale. “Con ostinazione”, ha ripetuto il capo dello Stato, “il perseguimento della prospettiva due popoli-due Stati resta l’unica in grado di garantire una pace condivisa e sostenibile”. “Il Mediterraneo e la regione del Medio Oriente – ha sottolineato– vivono oggi un periodo di più accentuata instabilità e di profonde sofferenze. In questi tempi difficili, Emirati Arabi Uniti e Repubblica Italiana hanno lavorato insieme per promuovere la pace.