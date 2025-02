Dayitalianews.com - Lutto nella musica italiana: addio a Gianni Pettenati, cantante di ‘Bandiera gialla’

L’artista aveva 79 annialdigialla‘, canzone simbolo dellaleggera degli anni ’60:è mortosua casa di Albenga, in provincia di Savona, all’età di 79 anni. La notizia della sua scomparsa è stata datanotte (23 febbraio) con un post sui social dalla figlia Maria Laura: “propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata”.L’artista era nato a Piacenza il 29 ottobre 1945.debutta nel 1965, vincendo il Festival di Bellaria ed entra a far parte del gruppo degli Juniors e nel 1966, accompagnato dallo stesso gruppo, incide il suo primo 45 giri, una cover di ‘Like a Rolling Stone’ di Bob Dylan intitolata “Come una pietra che rotola”, seguita da quello che rimane il suo maggiore successo, versionedi “The pied piper” incisa lo stesso anno da Patty Pravo (in lingua originale, come lato B del singolo ‘Ragazzo Triste’ per la promozione del locale Piper Club di Roma, diventando il brano simbolo della famosa discoteca), diventata un evergreen, immancabile quando si gioca al karaoke o nelle serate revival nelle discoteche e nelle feste.