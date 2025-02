Ilrestodelcarlino.it - Lutto nel mondo del Palio, è morto a 88 anni Carlo Zagnoli

neldel: èè stato uno storico personaggio del Rione Nero (fu Capo Rione nel 1962) e da sempre neldeldel Niballo. Aveva 88, pensionato, ex agente Assicurazioni Generali, si è spento venerdì scorso. Era nato a Bologna. Oltre alla sua attività lavorativa, terminata con la pensione a inizio millennio,ha coltivato varie passioni, spaziando da un certo impegno in politica a quello di dirigente della Spem, gloriosa società di pallavolo Faentina, ma non dimenticando mai di essere stato fra i "fondatori" del Rione Nero. Nei primideldel Niballo si avvicina al Rione Nero contemporaneamente a Goffredo Gaeta a cui succede per un solo anno come Capo Rione, siamo nel 1962. Rimane sempre fedele al suo amato Rione e rimane una fonte storica importante della manifestazione di rievocazione storica manfreda, collezionando anche innumerevoli importanti documenti, libri e altro, relativi ai primidel Niballo.