Lupo salvato dalle acque del Naviglio, forse caduto in acqua mentre cercava cibo. E così Milano si scopre selvaggia

Gaggiano () – Hanno fame. E non hanno paura. I lupi si avvicinano a. L’esemplareieri nelledelGrande, tra Gaggiano e Trezzano, è la prova di questo lento esodo dai boschi ai centri urbani a caccia di. I lupi come già le volpi: le distanze si accorciano, i confini della città sono “virtuali”, tutt’altro che invalicabili. Nelvengono spesso ritrovati cervi e altri selvatici trascinati dalla corrente dopo essere caduti a monte di Gaggiano, talvolta arrivando fino alla Darsena di. Ilpotrebbe essere scivolato innella zona del Parco del Ticino, dove negli ultimi tempi sono stati segnalati diversi esemplari della specie. Il recupero è stato particolarmente impegnativo per i vigili del fuoco, intervenuti poco prima che il, nuotando, raggiungesse Trezzano.