Lanazione.it - L’ultimo saluto a Chimenti: "Un esempio da seguire"

Leggi su Lanazione.it

Una città in lutto per la scomparsa di Claudio, titolare col fratello Sergio del ristorante Corsaro Verde. Chiesa del Corpus Domini gremita e attonita ieri pomeriggio, per le esequie officiate da padre Don Joseph Armel Mbenda. Il sacerdote, nella sua omelia, ha parlato di "un uomo giusto che lascia sun questa terra unda". Commossa Beatrice Chelli, con la fascia tricolore, in rappresentanza del sindaco Claudio Del Rosso che non ha potuto presenziare alla messa, ma è andato personalmente a portare il proprioalla salma e a porgere le condoglianze alla famiglia. Claudio aveva 67 anni. La sua famiglia aveva contribuito attivamente allo sviluppo del settore turistico e commerciale di Montecatini. È stato a lungo presidente del Centro commerciale naturale. Di recente, con altri commercianti e residenti del centro, ha fondato l’associazione Ama Montecatini per valorizzare la città.