Lukaku e il mese da incubo spunta un dato preoccupante | non era mai successo col Napoli

Ultimissime Calcio– Emerge unallarmante su Romelu, reduce da un febbraio terribile: non era maida quando è arrivato in azzurro Per le ultimissime calciovi riportiamo unstatistico legato a Romelue al suo febbraio horror come per tutti i suoi compagni di squadra. I partenopei non hanno vinto una sola partita dall’inizio di questo, avendo pareggiato con Roma, Udinese e Lazio e perso con il Como. Addio al primato in classifica a favore dell’Inter e lotta scudetto ancora aperta ma affrontata con molta più paura.La condizione atletica e mentale degli azzurri è ai minimi stagionali e i risultati parlano chiaro. Febbraio è stato devastante per la squadra di Conte, che ha raccolto appena 3 punti in quattro partite. Un bottino misero, con Lautaro e compagni che ne hanno approfittato per trovarsi a +1 in classifica a 12 partite dalla fine e con l’Atalanta che insegue a -2.